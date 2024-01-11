11 Ocak 2024 18:47 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 18:51
Zonguldak'ta kamyon faciası: 1 kişi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta kum yüklü kamyon ticari araca çarptı. Kazada 38 yaşındaki sürücü Bahattin Pirecioğlu hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Zonguldak-Gökçebey yolunda meydana gelen kazada Atakan Turpçu yönetimindeki kamyon, Bahattin Pirecioğlu'nun yönetimindeki hafifi ticari araca çarpttı.
afif ticari araç ters dönerken, kontrolden çıkan kamyon bariyerleri aşarak şarampole devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Kazada Pirecioğlu hayatını kaybederken aracın içindeki Elif Yılmaz ve sürücü topçu yaralandı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücüsü Bahattin Pirecioğlu'nun cansız bedeni ise olay yeri incelemesinin ardından cenaze aracıyla olay yerinden alınarak Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.