Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

08 Nisan 2024 09:41 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 09:44

Boeing uçağında bir skandal daha! Bu kez uçağın motor kapağı düştü

Boeing uçağında bir skandal daha! Bu kez uçağın motor kapağı düştü

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Karadeniz Ereğli, Alaplı ve Devrek ilçelerinde narkotik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda ölümcül etkiye sahip 30 gram uyuşturucu madde, bin 580 miligram sıvı uyuşturucu madde ile 39 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Diğer 2 şüpheli ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.