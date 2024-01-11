Ahmet Kural’ın yeni filmi Efsane’nin vizyon tarihi belli oldu

11 Ocak 2024 16:10 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 16:10

Efsane filminin ekibi, Beşiktaş'taki bir otelde basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıya, filmin oyuncularından Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural ve Burcu Gönder katıldı. Toplantıda konuşan yönetmen Aydemir, filmi Çorum'un iki ayrı köyünde çekim yaptıklarını belirterek, misafirperverliklerden dolayı bölge halkına teşekkür etti.

KOMEDİ FİLMİNE İLK DEFA TAMAM DEDİ!

Başrol oyuncularından biri olan Serdar Gökhan da şimdiye kadar 130 sinema filmi ve 30 televizyon dizisinde kamera karşısına geçtiğini söyleyerek, "İlk defa komedi filmine 'tamam' dedim. Nedeni ise senaryoyu çok beğendim. Okurken gülmeye başladım ve 'Tamam bu film değişik bir film.' dedim. Bu projede muhakkak oynamam lazımdı” dedi.

Oyuncu Ahmet Kural ise Selçuk Aydemir ile aynı projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Serdar ağabeyin de dediği gibi 7 bin yıllık yoğurdun sırrını dedemizden almaya çalışıyoruz. Bunu nerede anlıyoruz? Yaz günü damımıza kar yağıyor. Ondan sonra helak olmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama başımıza çeşitli komik olaylar geliyor." diye konuştu.

Çorum'un doğal güzelliklerinin de filme görsel zenginlik kattığını dile getiren Kural, "İki karakteri oynamak çok eğlenceli, inşallah seyircimiz de beğenir. Karakterim Özgür ve Sadık. Yani ikisi de birbirinden eğlenceli ama iki zıt karakter. Belki bir gün üçüz de oynarım." dedi.

Oyuncu Cengiz Bozkurt, film çekimlerinin çok eğlenceli geçtiğini aktararak, "Bu filmde 3 kuşak birden var. Ara kuşağım aslında. Serdar ağabey babamı, Ahmet de ikiz oğlumu oynuyor. Çorumlulara çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. Efsane filmi, 2 Şubat'ta sinemaseverlerin karşısına çıkacak.