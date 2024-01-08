AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, "Buğday Tanesi" Kitabının İmza Gününde okurlarıyla buluştu

08 Ocak 2024 17:24 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 17:27

Milletvekili Bayram, "Buğday Tanesi" adlı kitabını imzalayarak okurlarına armağan etti. Kitapseverler, milletvekiliyle sohbet etme fırsatı yakalayarak kitap hakkında merak ettikleri soruları sordu. Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, Üsküdar AK Parti İlçe Başkanlığı, partililer ve İş İnsanı Maks Gerşon da katıldı.

Etkinlikte konuşan AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, kitapseverlerle buluşmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Buğday Tanesi kitabını yazdığı süreçten de bahseden Bayram, ‘’Buğday Tanesi kitabını yazarken filmini de çekmek istemiştim. Ancak annem babam izler üzülür diye erteledim. Sonra milyonlara umut olacak 3 kişinin üzülmesinden ziyade milyonlar tutunsun istedim ve filmini çektik. 3 Aralık 2022’de film vizyona girdi ve 2 ay vizyonda kaldı. 500 binden fazla izlenme elde etti. Daha sonra üniversitelerde ve okullarda izlettik. 6 şubat depreminden sonra 11 deprem bölgemizde gezici tırlarla depremzedelerimize izlettik’’ dedi.

Buğday Tanesi filminin dünya çapında izlendiğini hatırlatan Bayram, ‘’Buğday tanesini şu an Netflix’te bütün dünya izliyor. Milli Eğitim Bakanlığımız filmimizi 3 Aralık Engelliler Günü’nde EBA sistemine yükledi, tüm okullarımızda izleniyor. Türk Hava Yollarında ve Yüksek Hızlı Tren gibi birçok yerde daha izleniyor. Bu millet bizi de engelliyi de seviyor. Ben bu milletin içinden çıkan bir insanım. Filmi izleyenlere umut oluyor. Buğday Tanesi filminin 2’inci serisini de yapacağız’’ dedi.

Çocukluk yaşlarında yaşadığı zorlukları da anlatan Serkan Bayram, ‘’18 yaşıma kadar elleri cebinde dolaşan bir gençtim. Mahalle baskısı toplum baskısı beni yormuştu. Genç yaşlarda ‘Sorma’ yazılı bir tişört yaptırayım kimse sormasın diye düşünüyordum. Camiye gittiğimde duvar köşelerini tercih ediyor otobüse bindiğimde ise tekli koltuklara oturuyordum. Bakışlar yorabiliyordu o yıllarda; herkes beni tanısın hikayemi bilsin bir daha da sormasın istiyordum. Avukatlık ve vekillik ile Türkiye tanıdı hikayemi. ‘Buğday Tanesi’ kitabı ve filmiyle de dünya tanıdı. Bunu sadece kendi hikayem için söylemiyorum milyonların hikayesi böyle, benim gibi milyonlar var çünkü. Ve kitabı okuyan filmi izleyen her engelli de kendisini bulacaktır’’ ifadelerini kullandı.

- ‘’Engellilerin hakim olması benim için büyük mutluluktu’’

Bayram, ‘’Adalet Bakanlığı’nın sınav sonuçları açıklandı ve engelli kardeşlerimizin hakim olmasını görmek benim için çok mutluluk vericiydi. Çünkü ben engelim yüzünden sınavdan elenmiştim ve milletvekili olup yasayı değiştirmiştik. Şimdi ülkemizde böyle gelişmelerin olmasını görmek beni mutlu ediyor. Ülkemde engelli olduğundan dolayı hiç kimsenin geri kalmasını istemiyorum. Engelli arkadaşımız ayağıyla resim yapabiliyor, tekerlekli sandalyeli vali de olabilir, engelliler teknolojinin geldiği noktada sürücüsüz araç kullanabiliyor. Kabinede engelli bakanlığı ve engelli bakan olmasını çok isterim. Engellilerin daha fazla sosyal hayatta olması lazım, bunun için uğraşıyoruz’’ diye konuştu.