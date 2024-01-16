Bitlis'in tarihi güzellikleri kış mevsiminin büyüsüne kapıldı

16 Ocak 2024 09:40 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:50

Bitlis’in karla bütünleşen tarihi güzellikleri mest ediyor. Şehrin tarihi eserleri, karla kaplı tepeler ve vadiler arasında eşsiz manzaralar oluşturuyor. Bitlis Kalesi, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Gökmeydan Camii ve Hacı Yusufiye Medresesi gibi tarihi yapılar, karın beyazlığıyla bir başka güzelliğe bürünüyor. Bu yapılar, sanki bir masal diyarından fırlamış gibi görünüyor.

Şehrin doğal güzellikleri de karla kaplı manzaralarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Nemrut Krater Gölü, Süphan Dağı ve Tatvan İskelesi, karın beyazlığıyla daha da eşsiz bir görünüme kavuşuyor.

KARTPOSTALLIK MANZARALAR

Bitlis'in karla kaplı tarihi ve doğal güzellikleri, kış aylarında görülmeye değer. Şehir, bu mevsimde kartpostallık görüntüler sunuyor. Çarşı merkezinin tam ortasından geçen derenin üzerine yapılan betonarme yapıların yıktırılmasıyla her biri yaklaşık 500 yıllık olan 8 adet köprüyle birlikte “Dere Üstü Islah Projesi” çerçevesinde kale, köprüler, hanlar, hamamlar ve camiler gün yüzüne çıkarılmıştı.

TARİHİ ESERLERLE BÜTÜNLEŞTİ

Türkiye’nin en çok kar alan illerinin başında gelen ve ‘karın başkenti’ olarak bilinen Bitlis’te kar yağışıyla tarihi eserlerin bütünleşmesi fotoğraf severleri de heyecanlandırdı.

Bütün ihtişamı ile gün yüzüne çıkan tarihi eserleri fotoğraflamak isteyen vatandaşlar yüksek kesimlere çıkarak tarihi eserlerin fotoğraflarını çekiyorlar.

Emrah Kendilci adlı vatandaş, yağışla birlikte karın tarihi eserlerle bütünleşmesini çekmenin zevkini yaşadığını söyledi. Kendilci, “İki gündür Bitlis’te yağan yoğun kar yağışından sonra doğal güzellikler üzerinde güzel görüntüler oldu. Arkadaşlarımızla Bitlis’te fotoğraf çekelim dedik. Dere üstünde açılan tarihi eserlerle karın bütünleşmesi sonucu ortaya güzel kareler çıktı” dedi.

İstanbul’dan gelerek Bitlis’te karla bütünleşen tarihi eserleri gezen Yakup Tokuş ise “İstanbul’dan geldim. Bitlis’te yoğun kar yağışı kentin bütün güzelliklerini ortaya çıkardı. Zaten Bitlis tarihi otantik bir şehir olmasının yanında karın yağmasıyla muhteşem manzaralar ortaya çıktı. Güzel bir manzara ve atmosfer oluştu. Türkiye’nin her yerinden Bitlis’e gelip güzel kış mevsimini burada yaşamalarını istiyoruz” diye konuştu.