Dev mamut iskeleti ziyaretçi akınına uğruyor

08 Ocak 2024 09:03 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 09:03

Geçtiğimiz sene vatandaşların ziyarete açılan Erzurum Müzesi’nin girişinde ziyaretçileri mamut iskeleti ve ona bağlı kalıntılar karşılıyor. Binlerce yıllık kadim geçmişiyle birçok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve kültürel miraslarıyla öne çıkan Erzurum'da, geçtiğimiz sene açılan müze ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yüzlerce eserin sergilendiği müzede dev mamut iskeleti ve kalıntıları dikkat çekiyor.

Erzurum Müzesi Müdürü Arkeolog Hüsnü Genç, Doğu Anadolu'nun en büyük müzesinin bölge ve çevre illerden gelen eserlerle çok geniş koleksiyona sahip olduğunu açıkladı. Müzenin, bölgenin yakın ve eski tarihine ışık tutan konumda olduğunu aktaran Genç, "Müzede Eski Taş Çağı döneminden başlayıp Cumhuriyet dönemine kadar Erzurum'un tarihi gelişimi, hem görsel tarihi eserlerle hem de dijital materyallerle sergileniyor. Erzurum kadim bir memleket. Pasinler İlçesi Yayladağ köyünden gelen bir ihbar neticesinde yerinde yapılan bir incelemede büyük bir mamuta ait fosil parçaları bulundu. Gereken restorasyon yapıldıktan sonra mamut parçaları müzede sergileniyor. Mamut parçası tam olarak ele geçirilmediği için ve dikkat çeken bir obje olduğu, için yeniden orijinal ölçülerde ve türüne sadık kalarak canlandırıldı. Müzede çok ilgi çekiyor. Özellikle çocukların dikkatini çekiyor” diye konuştu.