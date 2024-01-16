Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Succession dizisi damga vurdu

16 Ocak 2024 11:32 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 11:37

ABD televizyon endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri’nin 75’incisi sahiplerini buldu. Eylül ayında yapılması planlanırken Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenen ödül töreni Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

Medya patronun bir ailenin hikayesini konu alan Succession dizisi ödül törenine damga vurdu. Dizinin başrolleri Sarah Snook, Kieran Culkin ve Matthew Macfadyen büyük ödülleri kazanırken, dizi de En İyi Drama Dizisi Ödülü'nü aldı.

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Ödülleri kazananların listesi şöyle:

En İyi Drama Dizisi: Succession

En İyi Komedi Dizisi: The Bear

En İyi Mini Dizi: Beef

En İyi Aktör - Drama: Kieran Culkin - Succession

En İyi Aktrist - Drama: Sarah Snook - Succession

En İyi Aktör - Komedi: Jeremy Allen White - The Bear

En İyi Aktrist - Komedi: Quinta Brunson - Abbott Elementary

En İyi Yardımcı Aktör - Drama: Matthew Macfadyen - Succession