16 Ocak 2024 11:32 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 11:37
Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Succession dizisi damga vurdu
ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 75'inci Emmy Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Geceye Sıccession ve The Bear dizileri damga vurdu.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber
ABD televizyon endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri’nin 75’incisi sahiplerini buldu. Eylül ayında yapılması planlanırken Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenen ödül töreni Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşti.
Medya patronun bir ailenin hikayesini konu alan Succession dizisi ödül törenine damga vurdu. Dizinin başrolleri Sarah Snook, Kieran Culkin ve Matthew Macfadyen büyük ödülleri kazanırken, dizi de En İyi Drama Dizisi Ödülü'nü aldı.
İŞTE EN İYİLER...
Ödülleri kazananların listesi şöyle:
- En İyi Drama Dizisi: Succession
- En İyi Komedi Dizisi: The Bear
- En İyi Mini Dizi: Beef
- En İyi Aktör - Drama: Kieran Culkin - Succession
- En İyi Aktrist - Drama: Sarah Snook - Succession
- En İyi Aktör - Komedi: Jeremy Allen White - The Bear
- En İyi Aktrist - Komedi: Quinta Brunson - Abbott Elementary
- En İyi Yardımcı Aktör - Drama: Matthew Macfadyen - Succession
- En İyi Yardımcı Aktrist - Drama: Jennifer Coolidge - The White Lotus
- En İyi Yardımcı Aktör– Komedi: Ebon Moss-Bachrach - The Bear
- En İyi Yardımcı Aktrist-Komedi: Ayo Edebiri - The Bear
- En İyi Senaryo - Komedi: The Bear - Christopher Storer
- En İyi Senaryo - Drama: Succession - Jesse Armstrong- Connor's Wedding
- En İyi Yönetmen - Drama: Succession - Mark Mylod- Connor's Wedding