05 Ocak 2024 10:49 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 10:53
Euro kullanmadan gezilebilecek Avrupa ülkeleri sizleri bekliyor
Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER
Euro kullanmadan Avrupa ülkelerini gezebileceğinizi biliyor muydunuz? Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik çoğu kişinin yurt dışına çıkışına ket vurdu. Avrupa ülkelerini gezme hayali olanlara güzel bir haberimiz var euro kullanmadan da pek çok ülkeyi gidip gezebilirsiniz. İşte seyahat listenize ekleyeceğiniz o ülkeler!
Avrupa Birliğinde olan ancak euro kullanmayan ülkeler mevcut. Ancak bu ülkelerin her birinin ülkeye giriş şartlarına da ayrıca bakmayı unutmayın. Ülkeye giriş için ekstra istenen belgeler, değişiklik gösterebiliyor. İşte hemen bavul hazırlatacak o ülkelere dair detaylar…
AVRUPA BİRLİĞİNDE OLAN AMA EURO KULLANMAYAN ÜLKELERİ
- İsveç - İsveç Kronu
- İsviçre - İsviçre Frangı
- İzlanda - İzlanda Kronu
- Arnavutluk – Lek
- Belarus - Belarus Rublesi
- Bosna Hersek - Çevirilebilir Mark
- Bulgaristan - Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti - Çek Korunası
- Danimarka - Danimarka Kronu
- Hırvatistan – Kuna
- Lihtenştayn - İsviçre Frangı
- Macaristan – Forint
- Makedonya – Dinar
- Moldova - Moldova Leu
- Norveç - Norveç Kronu
- Polonya – Zloti
- Romanya - Romen Leyi
- Sırbistan - Sırp Dinarı
- Ukrayna - Grivna