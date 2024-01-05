Euro kullanmadan gezilebilecek Avrupa ülkeleri sizleri bekliyor

05 Ocak 2024 10:49 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 10:53

Avrupa Birliğinde olan ancak euro kullanmayan ülkeler mevcut. Ancak bu ülkelerin her birinin ülkeye giriş şartlarına da ayrıca bakmayı unutmayın. Ülkeye giriş için ekstra istenen belgeler, değişiklik gösterebiliyor. İşte hemen bavul hazırlatacak o ülkelere dair detaylar…

AVRUPA BİRLİĞİNDE OLAN AMA EURO KULLANMAYAN ÜLKELERİ

İsveç - İsveç Kronu

İsviçre - İsviçre Frangı

İzlanda - İzlanda Kronu

Arnavutluk – Lek

Belarus - Belarus Rublesi

Bosna Hersek - Çevirilebilir Mark

Bulgaristan - Bulgar Levası

Çek Cumhuriyeti - Çek Korunası

Danimarka - Danimarka Kronu

Hırvatistan – Kuna

Lihtenştayn - İsviçre Frangı

Macaristan – Forint

Makedonya – Dinar

Moldova - Moldova Leu