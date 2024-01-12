Fabrikası olmayan 40 metrelik baca 72 yıldır ayakta!

12 Ocak 2024 14:07 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 14:07

Elazığ’da 72 yıllık fabrikası olmayan baca ilk günkü gibi ayaklarının üzerinde duruyor. Elazığ’da merkeze bağlı Hicret Mahallesi’nde bulunun 1952 yılında yapılan tuğla ve kiremit fabrikasının, ömrünü tamamlamasından sonra 6 yıl önce bölgeden yol geçeceği için yıkımına karar verildi.

Yıkım işleminden sonra fabrikada yalnızca 40 metre yüksekliğindeki 72 yıllık baca kaldı. Fabrikasız baca, 1971 yılında Bingöl'de yaşanan 6,8, 1992 yılında Erzincan'da meydana gelen 6,8, 2003 yılında Bingöl'de meydana gelen 6,4, 2020 yılında Elazığ'da meydana gelen 6,8 ile 2023 yılında Kahramanmaraş'ta olan 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlere rağmen ayakta kalmaya devam etti. Bacanın başta Hicret Mahallesi olmak üzere bölgede simge olarak kalmasını istediklerini dile getiren mahalle muhtarı ise bu konuda ilgililerden destek beklediklerini kaydetti.

Bacanın mahallenin simgesi haline geldiğini aktaran Gülbasan, ''Sonradan burası yavaş yavaş mahalle olunca ve büyüyünce artık burası zarar vermeye başladı. O yüzden de belediye ile fabrika sahibi ile görüşüp burada bir imar değişikliği yaptık ve fabrika yıkıldı. Bu baca Almanlar tarafından inşa edildi. O günden beridir ayakta duruyor. Fabrikayı yıktık, burayı da ışıklandırmak gibi bit niyetimiz var. Bu bacanın kalmasını istiyoruz. Mahalleye bir hatıra olarak kalsa güzel olur. Biz özellikle hasar varsa yıktıralım diye gelip baktırdık, herhangi bir hasar gözükmüyor" dedi.