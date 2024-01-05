05 Ocak 2024 15:51 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 15:55
Geleneksel el sanatları ustalarının beklediği gün geldi
Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER
Kültür ve Turizm Bakanlığının somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarını yani geleneksel el ustaların tespit edilip kayıt altına alındığı “Sanatçı Tanıtma Kartı” başvuruları başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, 2024 başvuruları, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 2 Ocak'tan itibaren kabul edilmeye başlandığı aktarıldı. Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kaydedilmek isteyen geleneksel el sanatları ustaları, başvurularını online olarak "https://vatandas.ktb.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Türkiye'nin kültürel zenginliklerini koruma altına almak ve gelecek nesillere aktarma görevi doğrultusunda yapılan uygulama ile bugüne kadarki geçen sürede 6 bin 339 ustaya "Sanatçı Tanıtma Kartı" verildi. Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler, "https://aregem.ktb.gov.tr/TR-93482/sanatci-tanitma-karti.html" adresini ziyaret edebilir.