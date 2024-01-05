Geleneksel el sanatları ustalarının beklediği gün geldi

05 Ocak 2024 15:51 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 15:55

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, 2024 başvuruları, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 2 Ocak'tan itibaren kabul edilmeye başlandığı aktarıldı. Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kaydedilmek isteyen geleneksel el sanatları ustaları, başvurularını online olarak "https://vatandas.ktb.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Türkiye'nin kültürel zenginliklerini koruma altına almak ve gelecek nesillere aktarma görevi doğrultusunda yapılan uygulama ile bugüne kadarki geçen sürede 6 bin 339 ustaya "Sanatçı Tanıtma Kartı" verildi. Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler, "https://aregem.ktb.gov.tr/TR-93482/sanatci-tanitma-karti.html" adresini ziyaret edebilir.