06 Ocak 2024 10:44 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 10:45

Başrolünde Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı’nın başrolünde yer aldığı Kardeş Takımı filminde yer alan Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe’yle ilk kez aynı filmde rol aldı.

19 OCAK'TA VİZYONDA

19 Ocak’ta vizyona girecek çocuk macera filmi Kardeş Takımının başrolünde Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Mert Denizmen, Melis İşiten, Gülhan Tekin ve Yekta Kopan da oynadı.

KIZIYLA İLK KEZ KAMERA KARŞISINDA

Müzisyen kimliğinin yanı sıra filmlerde de rol alan Gökhan Özoğuz, “Kardeş Takımı” sinema filminde ilk kez kızı Ayşe ile birlikte rol aldı. Filmde özel ajan olan anne ve babalarının kaçırıldığını öğrenen dört kardeş Deniz, Derya, Ali ve Yaz’ın çıktıkları macera dolu serüvende yolları Gökhan Özoğuz ve kızı Ayşe ile kesişiyor. Filmde kardeşler, Gökhan ve Ayşe sayesinde anne ve babasını kurtarmaya çok yaklaşıyor. Kızı Ayşe ile birlikte keyifli bir set süreci geçiren Özoğuz çekimlerin son gününde oyuncular Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya ve Gece Işık Demirel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.