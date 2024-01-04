Grönland'da 518 milyon yıl öncesine dayanan dev yırtıcı solucan fosilleri keşfedildi

04 Ocak 2024 17:35 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 17:35

Kuzey Grönland'da yaklaşık 518 milyon yıl öncesine dayanan antik yırtıcı solucanlar keşfedildi.

Bilim dünyası için yeni olan bu hayvanlara Latince "terör canavarları" anlamına gelen Timorebestia adı verildi.

Keşifleri, günümüzde hala hayatta olan ilginç bir yırtıcı solucan grubuna dair yeni bilgiler ortaya koyuyor.

Chaetognaths olarak da bilinen arrowworms, okyanusta küçük zooplanktonları avlayan, nesli tükenmekte olan deniz avcılarıdır.

Günümüzde yaklaşık 3 ila 100 milimetre arasında değişen boyutları olan solucanlara kıyasla, Timorebestia'nın yaklaşık 30 santimetrelik boyutu bulunmaktadır.

EN ESKİ ETOBUR HAYVANLARDAN BİRİ OLABİLİR

518 milyon yıldan daha eskiye dayanan bir fosil bölgede bulunan bu dev solucanın, suda avlanabilen en eski etobur hayvanlardan biri olabileceğine inanılıyor.

Uzun antenleri ve kafalarının içinde etkileyici bir çene setiyle tuhaf görünümlü yaratıklardı. Bu onları, çeneleri dışarıda olan türevlerinden ayırmaktadı.

Modern Homo sapiens için cetvel uzunluğunda bir solucan kulağa o kadar da korkutucu gelmese de, Timorebestia'nın altın çağında denizde yaşayan diğer hayvanlar için önemli bir tehdit olduğu kaydedildi.

Bristol Üniversitesi Yer Bilimleri ve Biyolojik Bilimler Okulları'ndan kıdemli çalışma yazarı Dr. Jakob Vinther yaptığı açıklamada, "Araştırmamız, bu eski okyanus ekosistemlerinin birkaç avcı katmanına izin veren bir besin zinciri ile oldukça karmaşık olduğunu gösteriyor.

Timorebestia'lar zamanlarının devleriydi ve besin zincirinin en tepesine yakın olurlardı. Bu da onu Kambriyen dönemindeki köpekbalıkları ve foklar gibi modern okyanuslardaki bazı üst düzey etoburlarla eşdeğer bir öneme sahip kılıyor." dedi.

Çalışma Science Advances dergisinde yayımlandı.

OKYANUSLARA 15 MİLYON YIL HÜKMETTİ

Bristol'de eski bir doktora öğrencisi ve mevcut çalışmanın bir parçası olan Morten Lunde Nielsen, "Timorebestia eklembacaklılar ortaya çıkmadan önce okyanuslara hükmediyordu.

Vinther, daha başarılı hayvanlar tarafından yerlerinden edilmeleri için saltanatlarının 10 ila 15 milyon yıl sürmüş olabileceğini tahmin ediyor.

"DAHA HEYECAN VERİCİ BULGULARIMIZ VAR"

Araştırmanın diğer kıdemli yazarı ve saha keşif lideri olan Kore Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nden Tae Yoon Park, "Sirius Geçidi'nde böylesine eşsiz yırtıcılar keşfettiğimiz için çok heyecanlıyız.

Kuzey Grönland'ın 82,5 dereceden daha kuzeydeki en uzak noktalarında yer alan Sirius Passet'e yaptığımız bir dizi keşif gezisinde, heyecan verici yeni organizmalardan oluşan büyük bir çeşitlilik topladık.

Sirius Passet'teki olağanüstü koruma sayesinde sindirim sistemi, kas anatomisi ve sinir sistemleri gibi heyecan verici anatomik ayrıntıları da ortaya çıkarabiliyoruz.

Önümüzdeki yıllarda paylaşacağımız, en eski hayvan ekosistemlerinin nasıl göründüğünü ve evrimleştiğini göstermeye yardımcı olacak çok daha heyecan verici bulgularımız var."