İbrahim Tatlıses’ten Mahsun Kırmızıgül’e… Ünlülerin yolu Unkapanı’ndan önce Elazığ'dan geçti

06 Ocak 2024 11:26 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 11:33

Elazığ’da, yaklaşık 50 yıldır ses kayıt stüdyosu olarak hizmet veren, başta İbrahim Tatlıses olmak üzere birçok sanatçı ve müzisyenin ilk albümünü çıkardığı Kemaliye Stüdyosu, ilk günkü canlılığını koruyarak, müzik tarihine damga vuran melodileri yeniden yükseltiyor.

TÜRK MÜZİĞİNE DAMGA VURDU

Özellikle İbrahim Tatlıses gibi ünlü isimlerin kariyerine temel atan bu stüdyo, ilk günkü canlılığını ve etkileyici atmosferini koruyarak, müziğin duygu dolu melodilerini zamanın ötesine taşıyor. Elazığ'ın kültürel zenginliklerinden biri haline gelen aynı zamanda müzik dünyasına armağan ettiği eserleriyle sanat galesini özelliğini taşıyan Kemaliye Stüdyosu, bugünün teknolojisi ile birleşerek Türk müziğine değer katan özel bir alanında önemini koruyor.

İLK ALBÜMLERİ BU STÜDYODAN

Öte yandan, Elazığ’daki bu tarihi stüdyonun bir zamanlar Türkiye'de müziğin buluşma noktası ve müzik endüstrisinin en önemli merkezi, kalbi olarak bilinen Unkapanı Plakçılar Çarşısından yaklaşık 20 yıl önce hizmet verdiği ve birçok sanatçının burada ilk albümünü çıkarttığı bildirildi.

Baba mesleğini devam ettirdiğini dile getiren ses kayıt stüdyosu işletmecisi Alper Gözler (49), ''1977 yılında babadan kurulan firmamız halen devam etmektedir. Biz küçüklüğümüzden beri ses kayıt stüdyosunda devam ediyoruz. İbrahim Tatlıses’ten tutun da Kenan Temiz, Fahri Atılgan gibi birçok sanatçı burada ilk kasetlerini burada çıkardı. Şu anda Elazığ’ın bilinmeyen türküleri üzerine çalışmamız devam ediyor. İnşallah güzel bir şey ortaya çıkacak ve bunları TRT arşivine sokup herkese dinleteceğiz” dedi.

“UNKAPANI’NDAN 15-20 YIL DAHA ÖNCE AÇILDI''

Müzik öğretmeni ve aynı zamanda müzik araştırmacısı Aygün Çam ise ''Yapmış olduğum araştırmalar gösteriyor ki Elazığ’da açılan ses kayıt stüdyoları, Unkapanı’ndan 15-20 yıl daha önce açıldığı, Türkiye’de ilk açılan stüdyolar Elazığ’da açılmış. Birçok ulusal sanatçı ilk albümlerini Elazığ’da yaptı. İbrahim Tatlıses, işçi olarak çalıştığı dönemlerde ilk kasetini Elazığ’daki ses kayıt stüdyolarında yapıyor. Ardından İzzet Altınmeşe, Kenan Temiz hatta sonraki yıllarda Mahsun Kırmızıgül ve Alişan’a kadar uzayan bir sanatçı silsilesi Elazığ’da kayıtlarını alarak daha sonraki yıllarda ise İstanbul’a geçiş sürecini tamamlamışlardır. Elazığ’daki bu ses kayıt stüdyoları bu açıdan çok önemli. Bu geleneksel yapı Elazığ’da günümüzde devam etmekte. 50 yıldan fazla bir süredir açık olan Alper Gözler ağabeyimizin başlatmış olduğu bir projede biz de tekrar burada görev aldık” diye konuştu.