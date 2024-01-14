İlayda Alişan'dan duygu yüklü paylaşım! İlk yorum partnerinden geldi

14 Ocak 2024 15:53 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 15:53

Ünlü oyuncu İlayda Alişan, henüz 9 yaşındayken annesini kaybetmişti. İlayda Alişan'dan merhum annesinin doğum gününde duygu yüklü bir paylaşım geldi. Ateş Kuşları dizisinin Gülayşe’si İlayda Alişan, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Annesini 9 yaşındayken kanserden kaybeden Alişan, “Bütün gülüşlerin aklımda... iyi ki doğdun annecim, meleğim” notunu düştü. Oyuncuya ilk yorum Ateş Kuşları dizisinde birlikte rol aldığı Burak Tozkoparan'dan geldi.

ANNESİNE OLAN ÖZLEMİNİ ANLATMIŞTI

Daha önce Hakan Gence'ye verdiği röportajında çocukluğundan bahseden Alişan, "Çocukluğuna dair ilk hatırladığın şey ne?" sorusuna; "Ben 6-7 yaşlarındayken annemin beni okula uğurlamak için uyandırdığı ve yumurta pişirdiği bir an geldi aklıma. Sık sık gözümün önüne gelir" cevabını vermişti.

Mutlu bir çocukluk geçirdiğini söyleyen oyuncu, "Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden. Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, yıllarca gazetede çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hâlâ da öyle" ifadelerini kullanmıştı.