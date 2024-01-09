Kral geri döndü: Steven Spielberg yıllar sonra gerilim yönetecek

09 Ocak 2024 09:22 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 09:41

Dünyanın en ünlü yönetmenlerinden biri olan Steven Spielberg, eleştirmenler tarafından övgüler yağdırılan Er Ryan'ı Kurtarmak (Saving Private Ryan), Schindler'in Listesi (Schindler's List) ve Jurassic Park gibi yapımlara imza atmıştı.

Deadline'ın haberine göre; zun süredir gerilim filmi çekmeyen Spielberg, uzun bir aradan sonra tekrar bu türe geri dönüyor. Spielberg'ün katil köpekbalığı Jaws'la Hollywood sahnesine ilk adımını atmasının üzerinden neredeyse 50 yıl geçti.

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Universal, Colin Bannon'ın kısa öyküsü Long Lost'un haklarını satın aldı. Spielberg, bu projeye yapımcı olarak katıldı ve Bannon, senaryoyu kaleme alacak. Kariyerinin başlarında, nispeten küçük yapımlarda çalışan Spielberg, Jaws ile tekinsiz bir atmosfer oluşturmayı başarmıştı.

Casuslar Köprüsü (Bridge of Spies), Spielberg için tür değişikliğine işaret etti. Ancak film, klasik bir gerilimden ziyade casuslukla iç içe geçmişti. Usta yönetmen, ilerleyen yıllarda gerilim yerine tarihi ve macera filmlerine odaklandı.

Spielberg'ün en yeni yapımı, öldüğü sanılan bir kadının, kocasının yeni eşi tarafından aslında hayatta olduğunun keşfedilmesini konu alıyor.