Marmaris'teki yeni keşif heyecanlandırdı

17 Ocak 2024 17:16 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 17:29

Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye'de 2023'te birçok önemli arkeolojik keşif yapıldı. Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve Marmaris Belediyesi ana sponsorluğunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer’in başkanlığında 2019 yılında başlatılan yüzey araştırma çalışmaları, önceki yıl Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kazı statüsüne kavuşmuştu.

Amos Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarında, kent tiyatrosunun hemen doğu tarafında, antik dönemde “thermopolium” olarak adlandırılan ve günümüz lokantalarıyla aynı işleve sahip olan bir yapı ve lokantanın depolama alanı olarak kullandığı tahmin edilen bir bölüm keşfedildi. Burada yapılan araştırmalar neticesinde yüzeye yakın bir kısımda 10 adet amfora gün yüzüne çıkarıldı.

Keşifle ilgili açıklama yapan Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer, Amos’ta yapılan bu yeni keşfin kazı çalışmalarının uzun süre daha devam edeceğinin habercisi olduğunu söyleyerek “2019 yılında başladığımız çalışmaların 5. yılında epey yol kat ettik. Son kazı çalışmalarımız neticesinde bulduğumuz amforalar, antik kent içinde bulunan tiyatronun çevresinde yeme-içme alanları bulunduğunu işaret ediyor. Üstelik bulduğumuz amforalar hem yüzeye oldukça yakın hem de tahribat oranları çok düşük. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda devam edecek olan kazı çalışmalarımız ile Amos Antik Kenti’nin gerçek çehresini gözler önüne serebileceğiz” dedi.

“ÇALIŞMALARDAN MEMNUNUZ”

MTO Başkanı Mutlu Ayhan, yeni bulunan amforalar ile ilgili duyduğu heyecanı dile getirerek “5. senesini tamamlayan kazılarda önemli yol kat ettik. Hocamız ve ekip arkadaşları her geçen yıl kente dair yeni bir yer keşfediyorlar. Daha önce ortaya çıkarılan nekropol, tapınak ve agora merdivenlerine ilave olarak bu yıl sahne binası ortaya çıkarıldı. Son olarak antik bir mahzende bulunan amforalar bizi oldukça heyecanlandırdı. Verilen desteğin karşılık bulmasından dolayı oldukça mutluyuz. Kazı başkanımıza ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederiz. MTO olarak ilçemizde devam eden arkeolojik çalışmalara desteğimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

“MARMARİS KÜLTÜR VE SANATLA ANILACAK”

Amos’un binlerce yıllık tarihiyle Marmaris için çok değerli bir hazine olduğunu ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise “Amos’ta 5 yıldır yürütülen çalışmaları büyük bir merakla takip ediyoruz. Kazılarda yeni buluntuların gün yüzüne çıkması ve Amos’la ilgili yeni bilgilerin öğrenilmesi her defasında hepimizi heyecanlandırıyor. Marmaris’in yanı başındaki bu çok değerli antik kentteki çalışmalar tamamlandığında kültür ve sanat turizmi adına önemli bir alana sahip olacağız. Marmaris Belediyesi olarak bu ve bunun gibi ilçemizdeki diğer antik kentlerin de gün yüzüne çıkması için desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. İlçemiz için son derece önemli bu çalışmaya katkı sağlayan tüm kurumlara ve şahıslara tekrar teşekkür ediyor, kazı ekibine kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.