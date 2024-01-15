Notre Dame Katedrali yıl sonu açılıyor

15 Ocak 2024 16:02 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 16:32

Fransa’nın en önemli tarihi mekanlarından Notre Dame Katedrali’nde geri sayım başladı. Başkent Paris'teki 800 yıllık yapıdaki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Notre Dame Katedrali'nin yıl sonunda ziyarete açılacağı duyuruldu.

5 yıl önce çıkan yangında büyük hasar gören katedral, yıllardır restorasyondaydı.

844 MİLYON EURO BAĞIŞ TOPLANMIŞTI

Katedral'in restorasyon çalışmaları için dünyanın dört bir yanından 844 milyon euro bağış toplanmıştı. Katedralin 8 Aralık'ta ziyarete açılması planlanıyor. Katedrale büyük hasar veren yangın, 15 Nisan 2019'da çıkmıştı. Sebebi tespit edilemeyen yangın nedeniyle yapının çatısı ve 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri tamamen çökmüştü.

NOTRE DAME YANGINI

Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olarak görülen, temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan ve tamamlanması 300 yıl süren Katedral'de, 15 Nisan 2019'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

Kısa sürede alevlere teslim olan 857 yıllık Katedral'in 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ile çatısı tamamen çökmüş, bina büyük zarar görmüştü. Katedral'in restorasyon çalışmaları için dünyanın dört bir yanından 844 milyon avro kadar rekor miktarda bağış toplanmıştı.