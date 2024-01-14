Örümcek Adam 39 milyon TL'ye satıldı

14 Ocak 2024 23:40 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 00:27

İkonik çizgi roman serisi "İnanılmaz Örümcek Adam'ın" birinci sayısına ait bire bir kopya açık artırmada 1.3 milyon dolar yani yaklaşık 39 milyon TL'ye alıcı buldu.

ŞAŞIRTICI BİR TEKLİFLE SATIN ALINDI

Marvel kahramanının kendi adını taşıyan serisinin ilk kitabının kopyası, ABD’nin Dallas eyaletinde yer alan Heritage Auctions aracılığıyla şaşırtıcı bir teklifle satın alındı. Daha önceki rekor 520 bin doların biraz üzerindeydi.

Endüstri uzmanları, söz konusu eserin, çizgi roman endüstrisi standardı olan Certified Guaranty Company tarafından verilen 9,8 "Neredeyse Yeni" notunun, yedi rakamlı fiyat etiketini haklı çıkardığını söyledi.

1963'te yalnızca 12 sente satılan, Spidey'in adını taşıyan ilk seri, Parker'ın süper güçlerini kazandığı başlangıç hikayesini yeniden anlatıyor.

Örümcek Adam, tüm zamanların en popüler süper kahramanlarından biridir. Marvel Comics tarafından oluşturulan ve ilk olarak 1962'de yayınlanan karakter, genç Peter Parker'ın bir örümcek tarafından ısırıldığından sonra örümcek benzeri güçler kazanmasını ve bunları New York şehrini suçtan korumak için kullanmasını konu alıyor.

Örümcek Adam serisi, çizgi romanlar, filmler, televizyon dizileri ve video oyunları dahil olmak üzere çeşitli medyalarda yer aldı. Bu çeşitlilik, karakterin geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağladı.