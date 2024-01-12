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12 Ocak 2024 14:57 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 14:57

Oscar ödüllü oyuncu Leonardo Dicaprio’nun yeni filmi yolda

Hollywood yıldızı Leonardo Dicaprio’nun yeni filmi açıklandı. Dünyaca ünlü aktör, usta yönetmen Paul Thomas Anderson'ın yeni filminde rol alacak.

Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER
Oscar ödüllü oyuncu Leonardo Dicaprio’nun yeni filmi yolda
Leonardo Dicaprio, Sean Penn

Titanik, Zindan Adası, Köstebek, Muhteşem Gatsby ve daha sayısız Hollywood yapımında oynamış olan usta oyuncu Leonardo DiCaprio'nun yeni film projesi belli oldu. Dicaprio, Kan Dökülecek, Manolya, Ateşli Geceler ve Phantom Thread gibi yapımların usta yönetmeni Paul Thomas Anderson'ın yeni filminde rol alacak.

ADI HENÜZ BELLİ DEĞİL!

Yeni filmde Leonardo Dicaprio'ya ödüllü oyuncular Sean Penn ve Regina Hall eşlik edecek. Warner Bros İmzalı olan filmin adı henüz açıklanmadı. Film çekimlerinin 21 Ocak'ta başlayacağı öngörülüyor. Deadline'ın haberine göre ise, 53 yaşındaki yönetmenin yeni filmi kariyerinin "en ticari" yapımı olacağı belirtildi.

Oscar ödüllü oyuncu Leonardo Dicaprio’nun yeni filmi yolda

11 KEZ OSCAR ADAYI OLDU

Filmin senaryosunu Paul Thomas Anderson kaleme alırken yapımcılığını da Sara Murphy ve Adam Somner üstlenecek. Filmin bütçesinin 100 milyon dolar civarı olduğu aktarıldı. Oscar'a 11 kez aday gösterilen Anderson, tüm zamanların en iyi yönetmenleri arasında yer alıyor.

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Leonardo DicaprioSean Penn
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