Oscar ödüllü oyuncu Leonardo Dicaprio’nun yeni filmi yolda

12 Ocak 2024 14:57 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 14:57

Titanik, Zindan Adası, Köstebek, Muhteşem Gatsby ve daha sayısız Hollywood yapımında oynamış olan usta oyuncu Leonardo DiCaprio'nun yeni film projesi belli oldu. Dicaprio, Kan Dökülecek, Manolya, Ateşli Geceler ve Phantom Thread gibi yapımların usta yönetmeni Paul Thomas Anderson'ın yeni filminde rol alacak.

ADI HENÜZ BELLİ DEĞİL!

Yeni filmde Leonardo Dicaprio'ya ödüllü oyuncular Sean Penn ve Regina Hall eşlik edecek. Warner Bros İmzalı olan filmin adı henüz açıklanmadı. Film çekimlerinin 21 Ocak'ta başlayacağı öngörülüyor. Deadline'ın haberine göre ise, 53 yaşındaki yönetmenin yeni filmi kariyerinin "en ticari" yapımı olacağı belirtildi.

11 KEZ OSCAR ADAYI OLDU

Filmin senaryosunu Paul Thomas Anderson kaleme alırken yapımcılığını da Sara Murphy ve Adam Somner üstlenecek. Filmin bütçesinin 100 milyon dolar civarı olduğu aktarıldı. Oscar'a 11 kez aday gösterilen Anderson, tüm zamanların en iyi yönetmenleri arasında yer alıyor.