Osmanlı dönemine ait 6 asırlık hamam sahibinden satışa çıkarıldı

05 Ocak 2024 11:51 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 11:51

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesinde yer alan tarihi Alaca Hamamı'nın, 15. yüzyılın ortalarında II. Murad’ın Şarapdarı Hamza Bey tarafından, padişahın Manisa ziyareti için yaptırıldığı düşünülüyor. Resmi kayıtlarda olmasa da II. Murad’ın tahtı Fatih Sultan Mehmet’e bırakmasının ardından hamamın II. Murad’a hizmet verdiği söyleniyor.

Daha sonraları şahıslar tarafından satın alınan ve bugüne kadar özel mülk statüsünde bulunan tarihi hamam, restorasyon gerektirmesi ve tarihi yapı olması ve restorasyon masraflarının bir hayli yüksek olması nedeniyle 5 yıl önce hizmet vermeyi bıraktı. 5 yıl öncesine kadar da Manisa’nın en önemli hamamları arasında bulunan tarihi hamam, adeta çürümeye bırakıldı. Tavanlarında göçmeler meydana gelen ve içinde de yıkılmalar başlayan hamamın elektrik tesisatları, kapı ve pencereleri hurdacılar çaldı.

“BÜYÜKLERİMİZDEN MİRAS KALDI”

Hamamı korumak için sürekli olarak masraf yaptıklarını belirten hamam mirasçılarından iş insanı Salih Etker, hamamın kendilerinden satın alınarak restorasyon yapılmasını ve Manisa’ya tekrardan hizmet vermesini istiyor. Hamamın restorasyon çalışmalarının yapılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve yerel yönetimlere kadar pek çok yere başvuru yaptığını belirten Etker, girişimlerinin sonuç vermediğini söyledi.

Hamamın kendilerine büyüklerinden miras kaldığını ifade eden Salih Etker, “Alaca Hamam sahiplerindenim. Bu hamam taşınmaz kültür varlığıdır. Tam ne zaman yapıldığıyla ilgili bilgim yok ancak burası bizim büyüklerimizden miras kaldı. Osmanlı dönemine dayanan bir tarihçesi olduğunu söylüyorlar. Büyüklerimiz babam bir arkadaşıyla beraber ortak olarak 1960 yıllarında satın alıyor. Büyüklerimiz vefat edince bizlere miras kaldı” diye konuştu.