Rami Kütüphanesi 1 yaşında!

12 Ocak 2024 12:22 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 12:22

Rami Kütüphanesi, 220 dönümlük alan içerisine, 51 bin metrekarelik peyzaj alanına sahip. Rami Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katıldığı törenle 13 Ocak 2023 tarihinde hizmete sunuldu.

​Kütüphanede, açılışından bu zamana kadar her hafta çocuk ve yetişkinlere özel sanat, edebiyat, tekno tasarım, kişisel gelişim ve tarih gibi benzeri alanlarda etkinlik, atölye ve seminerler düzenlendi. Yaklaşık 3 bin farklı etkinlikle ailelerin, çocukların ve gençlerin kendilerini geliştirmesine ve keyifli vakit geçirmelerine imkan sağlayan kütüphane, 1 yılda 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Rami Kütüphanesi, 1 yılda 25 bin kayıtlı üyeye ulaşarak, 110 bin ödünç kitabı okurlarla buluşturdu. Kütüphanenin açılışının 1'inci yaş günü bugün Emine Erdoğan'ın katılımı ile "Valide Sultan Sergisi" ile kutlanacak. Kutlama haftası süresince kütüphane içinde "Kitap Günleri" de düzenlenecek ve tüm kitap kategorilerinde yüzde 60'a varan indirimler kitapseverleri bekliyor.