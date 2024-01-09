Süreyya Berfe öldü mü, cenazesi ne zaman, nerede kaldırılacak? Süreyya Berfe kimdir, kaç yaşında, şiirleri nedir?

09 Ocak 2024 14:54 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 15:09

Süreyya Berfe öldü mü, sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer almakta. Şair ve yazar Süreyya Berfe ardında bıraktığı pek çok eserle 80 yaşında hayatını kaybetti. Meşhur, “Nasıl biri diye sorarlarsa/Beni, baharı ve şiiri sever de.” dizelerinin sahibi Süreyya Berfe kimdir? Süreyya Berfe eserleri ve şiirleri nelerdir?

SÜREYYA BERFE ÖLDÜ MÜ, CENAZESİ NE ZAMAN?

Asıl adı Hikmet Süreyya Kanıpak olan usta edebiyatçının İzmir’de bir bakım evinde yaşadığı biliniyordu. 80 yaşında vefat eden Süreyya Berfe’nin cenazesi yarın ikindi vaktinde Urla Zeytinalan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zeytinalanı Mezarlığına defnedilecek.

Usta şairin vefatını Metin Celal, sosyal medya hesabından, “Değerli ağabeyimiz usta şair Süreyya Berfe vefat etmiş. Ailesine, dostlarına, okurlarına başsağlığı diliyorum.” notuyla duyurdu.

SÜREYYA BERFE KİMDİR?

Süreyya Berfe 27 Ocak 1943’te İstanbul’da doğdu. Asıl adı Hikmet Süreyya Kanıpak’tır. Babasının işi nedeniyle yirmi iki yıl boyunca Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde yaşadı. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde Hukuk eğitimine başladı. İki yıl sonra Hukuk eğitimini yarıda bırakarak İstanbul Üniversitesi’nde Felsefe Bölümü’ne devam etti. Ali Özgentürk ile Asyalı dergisini çıkardı. 1976 yılında Can Yayınevi’nde çalıştı. Daha sonra ise çeşitli reklam şirketlerinde metin yazarlığı yaptı.

İstanbul’da bulunduğu süreçte pek çok İkinci Yeni şairi ile tanıştı. Şiire ilgisi lise yıllarında başladı. İlk şiiri 1962 yılında Yön dergisinde yayınlandı. Ardından edebiyat çevrelerince tanınmaya başladı. Berfe soyadını ise 1965 yılında kullanmaya başlar. Şairin, 11 şiir kitabı bulunur. Şiirleri 18 dile çevrilen Süreyya Berf pek çok ödüle de layık görülmüştür.

Kitapları

Gün Ola… (1969, FKF)

Savrulan (1971, Yücel Yayınları)

Hayat ile Şiir (1980, Hür Yayın)

Ufkun Dışında (1985, de Yayınevi)

Şiir Çalışmaları (1992, Can Yayınları)

Ruhumun (1998, Yapı Kredi Yayınları)

Kalfa (1999) Yapı Kredi Yayınları 1. Baskı: Mayıs 1999

Seçme Şiirler (2001, Adam Yayınları)

Nâbiga (2001, Adam Yayınları)

Seni Seviyorum (2002, Adam Yayınları)

Foklar Söyledi Ben Yazdım (2005) Yapı Kredi Yayınları

Çıkrık (2008,Yapı Kredi Yayınları)

Kalfa - Toplu Şiirler (1965-2005) Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı: Şubat 2009

Yavaş Yavaş Bilemiyorum (2022, YKY)

Çocuk kitapları

İlkokullar İçin Matematik (1976, Milliyet Yayınları)

Çocukça (2006, Tudem Yayınları)

Eksik Alfabe (2006, Tudem Yayınları)

Ödülleri

TMTF Kültür Yarışması Şiir Dalı Birincilik Ödülü (1966)

Cemal Süreya Şiir Ödülü (1992)

Behçet Necatigil Şiir Ödülü (2002)

Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü (2002)

Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü (2009)

Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü (2011)

PEN Türkiye Şiir Ödülü (2019)

Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri, Şiir Ödülü (2023)

2023 - Yunus Nadi Ödülleri - Şiir Ödülü (Yavaş Yavaş Bilemiyorum kitabı ile)