Tarihi gar binaları sanat eserlerine dönüşüyor

05 Ocak 2024 14:38 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 14:38

Balıkesir’deki tarihi tren garı binalarını dev bir sanat merkezine dönüştürecek restorasyon ve yeniden ihya çalışmaları tüm hızı ile sürüyor. Balıkesir Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi’nde yer alan yaklaşık olarak 10 bin metrekare alan içinde yer alan ikisi tescilli üç bina, restorasyon çalışmalarının bitirilmesinden sonra dev bir Sanat Merkezi olarak Balıkesirlilerin hizmetine sunulacak. Projeye çerçevesinde ayrıca kış bahçesi de inşa edilecek.

“KÜLTÜR VE SANAT TARİHİNE BİR ARMAGAN”

Yakın zamanda bitirilmesi amaçlanan restorasyon çalışmaları, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Koray Karabulut ve kontrol ekibi ile beraber inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, “Restorasyon çalışmalarının devam ettiği yapıların fonksiyonları, imalat süreci, hangi aşamada oldukları ile ilgili detayları aldık. Restorasyonlarını kısa sürede tamamlamayı planladığımız tarihi yapıları, Sanat Merkezi olarak Balıkesirli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bu yapılar, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın, şehrimizin kültür ve sanat tarihine bir armağanı olacaktır. Bu alanda vatandaşlarımıza sürprizlerimiz de olacak” diye konuştu.

Balıkesir’in kültürel ve tarihi varlıklarını aslına uygun olarak restore edilerek şehre kazandırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi’nde bulunan, 10 bin metrekare alan üstündeki lokomotif bakım atölyesi, depo ve bir lojman binasının restorasyon çalışmalarına hız verdi. TCDD Gar sahasının kuzeydoğu ucunda bulunan ve yıllardır atıl halde bulunan binalar, çalışmaların tamamlanmasının ardından sanat galerisiyle, kütüphanesiyle, restoranıyla çağdaş bir sanat merkezi görünümünü alacak.