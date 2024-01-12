TRT 1’in yeni dizisinde Eyüp el Ensari'yi Ghassan Mesud oynayacak

12 Ocak 2024 17:23 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 17:23

TRT 1 izleyicilerinin karşısına Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisini çıkarmaya hazırlanıyor. TRT'in yaptığı açıklamada, ilk tanıtımı yapılan dizi, Osmanlı tarihinin önemli hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed'in hayatını konu alacak.

Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin yurt dışı çekimleri İran'da Nour Cinema City Platosu'nda yapıldı. Hollywood tasarımcıları tarafından inşa edilen ve İranlı yönetmen Mejid Mejidi'nin Hazret-i Muhammed'in hayatını beyaz perdeye aktardığı plato, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi içinde özel olarak yeniden tasarlandı.

Projede Fatih Sultan Mehmed'in yaşamına paralel giden bir hikaye ile İslam dünyasının önemli isimlerindenbiri olan Eyüp el Ensari'nin de hayatının önemli bölümleri işlenecek. Eyüp el Ensari karakteri için de "Cennetin Krallığı" ve "Karayip Korsanları" gibi başarılı yapımlarda yer alan Ghassan Mesud kamera karşısına geçti. Dizinin oyuncu kadrosunda, Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Savaş Özdemir, Esila Umut, Ali Nuri Türkoğlu gibi ünlü isimlerde yer alıyor.