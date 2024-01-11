Türkiye-Yunanistan ortak yapımı Romeo ve Juliet ilk kez AKM'de

11 Ocak 2024 10:38 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 10:41

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Türk Ocağı Sahnesi'nde düzenlenen "Devlet Tiyatroları, 2024 Tiyatro Her Yerde" programında konuşma yaptı. Karadağlı konuşmasında, Devlet Tiyatrolarının kurulduğu tarihte Ankara'da 2 sahne ile çıktığı sanat yolculuğuna bugün 75. yıla doğru ilerlerken 13 yerleşik, 10 yerleşik olmayan bölgede, protokol kapsamında ise 4 bölgede 52 sahnede devam ettiklerini belirtti.

YAZ BOYUNCA ANTİK OYUNLAR SAHNELECEK

Karadağlı, Devlet Tiyatrolarının Türkiye'nin tiyatro sanatı alanındaki en önemli yapıtaşlarından biri olduğuna vurguda bulunarak, "Bu sene repertuvar yelpazesindeki çeşitli renklerle hemen herkese hitap edeceğiz. Önümüzdeki sezon bizim için bir ilke yönelmek istiyoruz. Bilhassa çağdaş edebiyat eserlerimizin uyarlamalarını daha çok sahnelerde bulacaksınız" diye konuştu. Karadağlı, Devlet Tiyatrolarının her sene olduğu gibi, festival sezonu olan mart ile haziran aylarında dünya tiyatrosunun en özel eserlerine, adından söz ettirecek yerli yapımlara ve önemli projelere yine imza atacağını aktardı.

Avrupa'nın parmakla gösterilecek antik tiyatrolarına sahip topraklarda yaşamanın haklı gururunu taşıdıklarını ifade eden Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Yaz boyunca antik tiyatrolarda oyunlarımız, ülkemizi ziyaret eden konuklarımıza başta olmak üzere halkımıza sunulacak. Dünyada pek çok ülke kendi kültür, değer, birikim ve sanatlarını en iyi şekilde sunarken, aynı zamanda ülkelerin tanıtımında büyük bir rol oynayan turizmi de güçlendiriyor" diye konuştu.

ROMEO VE JULİET İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİYİ GÜÇLENDİRECEK

Bu sene Türkiye'nin Yunanistan ile çok değerli bir sanatsal birlikteliğe imza atacağını duyuran Karadağlı, şunları söyledi; "Kuşkusuz Shakespeare oyunları arasında en çok bilineni Romeo ve Juliet'tir. Kaderi ayrılık olan iki genç aşığın hikayesi, yüzyıllardır dilden dile aktarılmış, acımasız dünyamızdaki bu denli saf aşkın düşüncesi bile bizleri bugün, hala mest etmeye yetmiştir. Devlet Tiyatroları ile Yunanistan Pire Şehir Tiyatrosunun ortak yapımı olan oyun iki ülke arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirecek, sergilenen aşk masalı üstünden sevginin değeri bir kere daha vurgulanacaktır. Yunanistan'da provaları yapılacak oyun, ilk defa İstanbul'da AKM'de seyircilerle buluşacak. Ankara ve İzmir’in ardından Atina’da sahnelenecek. Bu şekilde bir kere daha koşulsuz sevgi bizlere merhem olacak."