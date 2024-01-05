Yılın ilk haftasında vizyona girecek filmler açıklandı

05 Ocak 2024 12:19 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 12:19

Yılın ilk haftasında yani 5 Ocak Cuma günü Atatürk 1881 - 1919 (2. FİLM), Başkan, Filme Gel, Kör Nokta ve Atan Kazanır filmleri vizyona girdi. İşte bu filmlere dair merak edilen ayrıntılar…

ATATÜRK 1881 - 1919 (2. FİLM)

Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü oynadığı merakla beklenen Atatürk serisinin ikinci filmi olan "Atatürk 1881-1919", Çanakkale Savaşı'na ve 1919 yılına kadar olan süreci ele alıyor. Filmin kadrosunda Aras Bulut İynemli'ye Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç, Celile Toyon ve Darko Peric yer alıyor.

BAŞKAN

Ulaş Bahadır'ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstendiği "Başkan" filminde, belediye başkanlarından memnun olmayan ve yerel seçimlerde değiştirmek isteyen kasaba halkının yaşadıklarını anlatacak. Filmin kadrosunda, Diren Polatoğulları, Necip Memili, Büşra Pekin, Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel yer alıyor.

FİLME GEL

Bu haftanın beklenen diğer filmi, Filme Gel. Filmde üç arkadaşın en büyük hayali film çekmektir. Bu hayali gerçekleştirmek için çıktıkları macerayı anlatıyor. Filmin kadrosunda da Erkan Petekkaya, Levent Ülgen, Fırat Doğruloğlu, Tolga Güleç, Çiçek Dilligil, Aslıhan Karalar, Deniz Hamzaoğlu ve Metin Keçeci'nin rol alıyor.

KÖR NOKTADA

Kör Noktada filminde Ahmet Varlı, Çağla Yurga ve Nihan Okutucu'nun rol alıyor. Filmin konusu ise, Almanya'dan gelip Türkiye'nin kuzey doğusunda ücra bir köyde çekim yapan bir film ekibinin şahit olduğu olaylar anlatılıyor.

ATAN KAZANIR

Atan Kazanır, zamanında 31-0 gibi bir yenilgi bulunan Amerikan Samoası futbol milli takımı ve bu takımı düzeltmesi için göreve getirilen antrenörün hikayesini ele alıyor. Filmin başrollerinde Michael Fassbender, Elisabeth Moss, Will Arnett, Rhys Darby, Rachel House, Angus Sampson ve Frankie Adams yer alıyor.