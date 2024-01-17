1,5 ayda 6 kilo veren Ceyda Düvenci, zayıflama sırrını paylaştı

17 Ocak 2024 11:45 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:45

İki çocuk annesi Ceyda Düvenci, 36 bedene dönüş hikayesini, “Normalde 38 beden olmayı seviyorum. Çok zayıf olmayı seven biri değilim açıkçası ama televizyonda bir dizi yapmak başka bir sorumluluk. “ sözleriyle anlattı.

"EKRANDA 38 BEDEN GÖRÜNMEM LAZIMDI"

Ceyda Düvenci, verdiği röportajda, Ekran hepimizi 5 kilo da fazla gösteriyor. ‘Sohbet programında masa başında oturunca 38 bedenken normal bir 40 beden görünmekte bir sakınca olmuyor. Çünkü sohbet ediyoruz, bilgimiz var orada… Dizide bir karakter oynuyorsun ve dört taraftan kamera çekiyor. İlk bölüm bir flashback sahnesi çektik. Güzel bir kazak giydirmişti Pınar. Bir baktım kazak arkadan sıkmış ve kötü bir görüntü var. Ben böyle istemem, estetik olmalı… Benim ekranda 38 beden görünmem lazımdı. Bu dizi bunu gerektiriyor. Filiz karakteri de biraz disiplinli, kendine bakan iplik gibi bir kadın…” diyerek zayıflamaya nasıl karar verdiğini anlattı.

"KAFAMA TAKTIĞIMI DA YAPARIM"

Kısa sürede verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu gazeteci Birsen Altuntaş’a verdiği röportajda, “Birinci bölümden sonra daha kontrollü bir yeme programı uyguladım… Zaten iki öğün besleniyordum. Onu bir öğüne düşürdüm. Et yemiyorum. Hamur işlerini iyice bıraktım… Ay bu ekmeği de şu zeytinyağlıya banmalar vardı bende… ‘Hadi şimdi bunlar da bir dursun dikkat edeyim, iyice disipline gireyim’ dedim… Kafama taktığımı da yapan biriyim. 1,5 ayda 63 - 64 kiloydum 58’e düştüm…” dedi.