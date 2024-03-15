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15 Mart 2024 19:02 - Güncelleme : 15 Mart 2024 19:02

22 yıl sonra aynı poz! Yarım Elma oyuncuları duygu seli yaşattı

2002 yılında yayın hayatına başlayan Yarım Elma dizisinin iki başrol oyuncusu Janset Paçal ve Günay Karaoğaçoğlu yıllar sonra bir araya geldi. 22 yıl aranın ardından buluşan iki oyuncuya yorum yağdı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
22 yıl sonra aynı poz! Yarım Elma oyuncuları duygu seli yaşattı

55 bölüm yayınlanan Yarım Elma dizisinden birbirinden ayrı büyüyen ikiz kız kardeşleri oynayan  Janset Paçal ve Günay Karaoğaçoğlu yıllar sonra buluştu. Doğum günü kutlamasında buluşan iki isme beğeni yağdı. 

22 YIL SONRA AYNI POZ 

Yarım Elma dizisinde Yonca ve Gonca adlı iki kız kardeşi oynayan Janset Paçal ve Günay Karaoğaçoğlu uzun yıllar sonra bir araya geldi. Yarım Elma'nın Yonca'sı Janset Paçal, yayınladığı fotoğrafa , "O benim hem canım hem gardaşım. İyi ki doğmuş da yollarımız ve kalplerimiz birleşmiş. Seni çok seviyorum canım gardaşım. Nice güzel yaşlara" mesajını yazdı.

22 yıl sonra aynı poz! Yarım Elma oyuncuları duygu seli yaşattı - 1. Resim

22 yıl sonra aynı poz! Yarım Elma oyuncuları duygu seli yaşattı - 2. Resim

22 yıl sonra aynı poz! Yarım Elma oyuncuları duygu seli yaşattı - 3. Resim

 

 

Kaynak: TGRT Haber.com
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