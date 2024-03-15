22 yıl sonra aynı poz! Yarım Elma oyuncuları duygu seli yaşattı

15 Mart 2024 19:02 - Güncelleme : 15 Mart 2024 19:02

55 bölüm yayınlanan Yarım Elma dizisinden birbirinden ayrı büyüyen ikiz kız kardeşleri oynayan Janset Paçal ve Günay Karaoğaçoğlu yıllar sonra buluştu. Doğum günü kutlamasında buluşan iki isme beğeni yağdı.

22 YIL SONRA AYNI POZ

Yarım Elma dizisinde Yonca ve Gonca adlı iki kız kardeşi oynayan Janset Paçal ve Günay Karaoğaçoğlu uzun yıllar sonra bir araya geldi. Yarım Elma'nın Yonca'sı Janset Paçal, yayınladığı fotoğrafa , "O benim hem canım hem gardaşım. İyi ki doğmuş da yollarımız ve kalplerimiz birleşmiş. Seni çok seviyorum canım gardaşım. Nice güzel yaşlara" mesajını yazdı.