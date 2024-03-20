30 yıl önce tribündeki genç şimdilerin ünlü şarkıcısı

20 Mart 2024 18:33 - Güncelleme : 20 Mart 2024 18:33

Şarkıcılığının yanı sıra futbola olan merakı da bilinen Hayko Cepkin yaklaşık 30 sene önce gittiği maçın görüntülerine ulaştı. O sıralar henüz 15-16 yaşında olan Cepkin, eline geçen videoyla bir hayli mutlu olduğunu sosyal medya medyadan duyurdu.

HAYKO CEPKİN'İ DUYGULANDIRAN KARE! 30 YIL ÖNCEYE GÖTÜRDÜ

Sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini 30 yıl öncesine götüren Hayko Cepkin, tribündeki görüntüsünü yayınlayarak "Yeni açıkta maçın başlamasını bekliyoruz muhtemelen. Klasik şapkam ve delik deşik montum. Amir Necim arkadaşım 93-94 sezonu Kocaeli ile kupa maçının özetini denk gelip seyrederken beni fark etmiş. İşin tuhafı biz daha arkadaş değilken o da aynı maçta tribündeymiş. Elimdeki tek arşiv olacak tribündeki tek görüntümü bulduğu için çok teşekkürler valla çok mutlu oldum" dedi. Oyuncuya değişimiyle ilgili binlerce yorum geldi.