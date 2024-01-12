3391 Kilometre filmi İzmir kim, gerçek adı ne? 3391 Kilometre İzmir karakterini kim canlandırıyor?

12 Ocak 2024 21:52 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 21:53

3391 Kilometre filmi İzmir kim, gerçek adı nedir? 3391 Kilometre filmi başrollerinden İzmir kimdir, kaç yaşında, adı araştırılıyor. Peki, 3391 Kilometre İzmir gerçek adı ne? Detaylar haberimizde…

3391 KİLOMETRE İZMİR KİM, GERÇEK ADI NE?

3391 Kilometre filmindeki İzmir karakterinin gerçek adı Derya Pınar Ak’tır. İzmir karakterini canlandıran Derya Pınar Ak, 7 Ağustos 2003’te İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Derya Pınar Ak daha önce Hükümsüz, Uzak Şehrin Masalı, Prens, Sevmek Zamanı, Adım Farah gibi çeşitli TV işlerinde yer almıştır. 2022 yılında rol aldığı Kar ve Ayı filminde İmre karakterini canlandırmıştır.

3391 KİLOMETRE FİLMİ OYUNCULARI

Derya Pınar Ak

Ahmet Haktan Zavlak

Cavit Çetin Güner

Selin Türkmen

Gülin İyigün

Ogün Kaptanoğlu

Melda Bekcan

Hakan Pişkin

Murat Danacı

3391 KİLOMETRE FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

3391 Kilometre filmi 12 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren sinemalarda yayınlanmaktadır.

3391 KİLOMETRE FİLMİ KONUSU

İzmir’de yaşayan İzmir’le, Normandiya yakınlarındaki Jurques adlı küçük bir Fransız kasabasında yaşayan Ege’nin aynı sokaktan geçme ihtimallerinin dahi olmadığı, asla aynı fotoğrafın içinde bile bulunamayacakları, aralarındaki 3391 km uzaklığa rağmen yaşamak için emek verdikleri aşkın hikayesi.