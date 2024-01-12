3391 Kilometre filmi kaç saat, kaç dakika? 3391 Kilometre filmi ne kadar sürüyor?

12 Ocak 2024 19:01 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 21:12

3391 Kilometre filmi kaç saat? 3391 Kilometre filmi bugün vizyona girdi. Filmi izlemeden önce merak edilen konular arasında 3391 Kilometre filmi kaç dakika, kaç saat merak ediliyor. Peki, 3391 Kilometre filmi ne kadar sürüyor? Detaylar…

3391 KİLOMETRE FİLMİ KAÇ SAAT, KAÇ DAKİKA?

3391 Kilometre filmi 110 dakikalık bir filmdir. Yani 3391 Kilometre filmi 1 saat 50 dakika sürmektedir.

3391 KİLOMETRE FİLMİ KONUSU

İzmir’de yaşayan İzmir’le, Normandiya yakınlarındaki Jurques adlı küçük bir Fransız kasabasında yaşayan Ege’nin aynı sokaktan geçme ihtimallerinin dahi olmadığı, asla aynı fotoğrafın içinde bile bulunamayacakları, aralarındaki 3391 km uzaklığa rağmen yaşamak için emek verdikleri aşkın hikayesi.

3391 KİLOMETRE FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

3391 Kilometre filmi 12 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren sinemalarda yayınlanmaktadır.

3391 KİLOMETRE FİLMİ OYUNCULARI