3391 Kilometre filmi kaç yaş üstü? 3391 Kilometre filmi kaç yaş için uygun, yaş sınırı var mı?

12 Ocak 2024 17:23 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 17:25

3391 Kilometre filmi kaç yaş üstü? 3391 Kilometre filminin vizyona girmesinin ardından 3391 Kilometre kaç yaş üstü, yaş sınırı var mı, 18 yaş altı izleyebilir mi merak ediliyor. Peki, 3391 Kilometre filmi kaç yaş üstü? İşte, 3391 Kilometre filmi kaç yaş için uygun, yaş sınırı var mı? Detaylar haberimizde…

3391 KİLOMETRE FİLMİ KAÇ YAŞ ÜSTÜ?

3391 Kilometre filmi 10 yaş ve üzeri için uygundur. 3391 Kilometre filmini izlemek isteyenler için 10 yaş ve üzeri olma şartı getirilmiştir.

3391 KİLOMETRE FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

3391 Kilometre filmi 12 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren sinemalarda yayınlanmaktadır.

3391 KİLOMETRE FİLMİ KONUSU

İzmir’de yaşayan İzmir’le, Normandiya yakınlarındaki Jurques adlı küçük bir Fransız kasabasında yaşayan Ege’nin aynı sokaktan geçme ihtimallerinin dahi olmadığı, asla aynı fotoğrafın içinde bile bulunamayacakları, aralarındaki 3391 km uzaklığa rağmen yaşamak için emek verdikleri aşkın hikayesi.

3391 KİLOMETRE FİLMİ OYUNCULARI

Derya Pınar Ak

Ahmet Haktan Zavlak

Cavit Çetin Güner

Selin Türkmen

Gülin İyigün

Ogün Kaptanoğlu

Melda Bekcan

Hakan Pişkin

Murat Danacı