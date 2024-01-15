3391 Kilometre filmi ne kadar izlendi, izleyici sayısı kaç? 3391 Kilometre filmi bu hafta ve toplamda ne kadar izlendi, hasılatı ne kadar?

15 Ocak 2024 14:33 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 14:39

3391 Kilometre ne kadar izlendi, kaç kişi izledi? 3391 Kilometre filmi izleyicisi ile buluştu. 3391 Kilometre filmi ilk hafta ne kadar izlendi, 3391 Kilometre filmini kaç kişi izledi merak ediliyordu. Peki 3391 Kilometre ne kadar izlendi? İzmir ve Ege’nin hikayesini anlatan 3391 Kilometre filmi seyirci sayısı haberimizde…

3391 KİLOMETRE FİLMİ NE KADAR İZLENDİ?

3391 Kilometre filmi 12 Ocak Cuma günü vizyona girdi. 3391 Kilometre filmini vizyona girdiği ilk iki günde 236 bin 113 kişi izledi. Film, ilk gün 99 bin 245, ikinci gün ise 126 bin 868 kişi tarafından izlendi.

Box Office Türkiye verilerine göre geçen haftanın yani 5-11 Ocak 2024 arası en çok izlenen filmler ve izleyici sayıları ise şu şekildeydi:

Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör’ün bu haftaki izleyici sayısı 330 bin 198, toplam izleyici sayısı 773 bin 453’tür.

Atatürk 1881 – 1919 (2. Film) ‘un bu haftaki ve toplam izleyici sayısı 221 bin 54’tür.

Mutluyuz filminin bu haftaki izleyici sayısı 148 bin 868, toplam izleyici sayısı 316 bin 470’tir.

Nefes - Yer Eksi İki’nin bu haftaki izleyici sayısı 57 bin 623, toplam izleyici sayısı 469 bin 987’dir.

Ölümlü Dünya 2’nin bu haftaki izleyici sayısı 56 bin 915, toplam izleyici sayısı 1 milyon 619 bin 296’dır.

3391 KİLOMETRE FİLMİ KONUSU

İzmir’de yaşayan İzmir’le, Normandiya yakınlarındaki Jurques adlı küçük bir Fransız kasabasında yaşayan Ege’nin aynı sokaktan geçme ihtimallerinin dahi olmadığı, asla aynı fotoğrafın içinde bile bulunamayacakları, aralarındaki 3391 km uzaklığa rağmen yaşamak için emek verdikleri aşkın hikayesi.

3391 KİLOMETRE FİLMİNDE YAŞ SINIRI VAR MI?

3391 Kilometre filmini izlemek isteyenler için 10 yaş ve üzeri olma şartı getirilmiştir.

3391 KİLOMETRE FİLMİ OYUNCULARI

Derya Pınar Ak

Ahmet Haktan Zavlak

Cavit Çetin Güner

Selin Türkmen

Gülin İyigün

Ogün Kaptanoğlu

Melda Bekcan

Hakan Pişkin

Murat Danacı