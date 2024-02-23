4 aydır hapishanede olan Dilan Polat’tan ilk paylaşım! 'Adalet istiyormuş(!)'

23 Şubat 2024 14:55 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 16:14

Eşi Engin Polat ile beraber tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından aylar sonra paylaşım yapıldı. Paylaşımdaki "Dilan Polat Yalnız Değildir" etiketi dikkat çekti.

AYLAR SONRA DİLAN POLAT'TAN İLK PAYLAŞIM

Ekim ayından itibaren instagram hesabından paylaşım yapmayan Dilan Polat, aylar sonra eşi Engin Polat'la fotoğrafını paylaşarak " "Geciken adalet adalet değildir" yazdı ve 'Dilan Polat Yalnız Değildir' etiketini kullandı.

DİLAN VE ENGİN POLAT'A HAPİS CEZASI

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin tutukluluk kararı öncesi komşularıyla yaşadığı kavganın soruşturması kapsamında çifte 8-11 yıla kadar hapis talep edildi.