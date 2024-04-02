7 yıldır kanserle mücadele eden oyuncu gözyaşları içinde anlattı! Ölüme hazırlanıyor

02 Nisan 2024 13:36 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 14:03

2017 yılında meme kanserine yakalanan dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Shannen Doherty hastalığının 4. evresinde açıklamalarda bulundu. 'Beverly Hills, 90210' (Evimiz Hollywood'da) dizisiyle tanınan Shannen Doherty, 2020 yılında katıldığı televizyon programında hastalığının yeniden nüksettiğini açıklamıştı.

Gözyaşlarına hakim olamayan 48 yaşındaki oyuncu, "Buradayım, çünkü bu haberi insanların benden duymasını istedim" demişti.

"ÖNCELİĞİM ANNEM"

Ölümünden sonra annesinin daha rahat bir geçiş yaşamasını istediği için şimdiden eşyalarını satmaya başladığını açıklayan Shannen Doherty, "Şu anda önceliğim annem. Ondan önce ölürsem onun için zor olacağını biliyorum” dedi.

"HAYALLERİMDEN BİRİYDİ"

Doherty, konuşmasının son kısımlarında en büyük hayalinin 'sahipleri tarafından çok yaşlı oldukları için' terk edilen atlar için bir barınak inşa etmek olduğunu belirtirken göz yaşlarına hakim olamadı ve 'Bu benim hayallerimden biriydi. Toplanıyordum ve ağlamaya başladım… Bir hayalden vazgeçiyormuşum gibi hissettim ve bu benim için ne anlama geliyordu? Bu hayattan vazgeçtiğim anlamına mı geliyordu?' dedi.