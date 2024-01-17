8 saatlik ameliyata alınan şarkıcı Şimal'in nişanlısından duygu dolu paylaşım

17 Ocak 2024 13:00 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:18

Uzun süre meme kanseriyle mücadele eden şarkıcı Şimal, sağlığına kavuştuktan sonra beyninde tümör tespit edildiğini sosyal medyadan duyurdu. Büyük bir operasyona giren şarkıcıyı, nişanlısı bir an olsun yalnız bırakmadı.

NİŞANLISINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

8 saatlik ameliyata alınan Şimal'im sedyedeki halini nişanlısı "Bugüler de geçecek inanıyoruz. Dualarınızla bize hep güç verdiniz. Şimal'iniz birazdan ameliyata girecek, 8 saat süreceğini söylediler. Bir gün de yoğun bakımda kalacak ve tertemiz aramıza geri dönecek. Güçlü kadınım benim dayan az kaldı. Seni çok seviyorum" notuyla paylaştı.

RUTİN KONTROLLERDE ÖĞRENDİ

İlk albümünü 2012 yılında yayınlayan ünlü şarkıcı Şimal, daha önce yakalandığı meme kanseri ile gündeme gelmişti. Yeniden eski hayatına dönen ve konserlerine başlayan Şimal aldığı kötü haber ile sarsıldı. Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcı sosyal medya hesabından beyninde tümor tespit edildiğini açıklamıştı.