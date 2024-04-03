Acil ameliyata alınan şarkıcı Aydilge'den yeni haber geldi

03 Nisan 2024 19:25 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 19:30

Şarkıcı Aydilge son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Aydilge, 4,5 saat süren ameliyatının iyi geçtiğini belirterek, apar topar neden operasyon geçirdiğini açıkladı.

ŞARKICI AYDİLGE'DEN SON SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Hastane odasından paylaşım yapan Aydilge, ameliyatının iyi geçtiğini belirterek, "Ameliyatım çok başarılı geçti. Labrum yırtığı nedeniyle çok acil ameliyata alınmıştım. Şimdi çok iyiyim. Sizler beni hoplayıp zıplarken görmeye alıştınız. En kısa zamanda benden beklediğiniz gibi sahnelerde hoplayıp zıplayacağız. Size söz veriyorum, en kısa zamanda ayağa kalkacağım. Dualarınız ve iyi enerjileriniz için teşekkür ederim" dedi. Eşinin bir an olsun yanından ayrılmadığını belirten Aydilge, hastaneden odasından yaptığı yürüyüşleri de sosyal medya hesabından paylaştı.