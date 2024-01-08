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    • 08 Ocak 2024 09:48 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 09:50

    Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor'a polis baskını

    Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

    Survivor yarışmasının yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, ‘hayatımda böyle bir şey yaşamadım’ diyerek, Survivor’a polis baskını yapıldığını duyurdu.

    Acun Ilıcalı

    Survivor’ın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı’nın açıklamaları şaşırttı. Ilıcalı konuşmasında: 'Şu yaşıma geldim böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor, Dominik polisi operasyon yapmış, bizimkileri almış diyor' ifadelerine yer verdi.

    SURVIVOR'A POLİS BASKINI 

    Survivor yeni bölüm fragmanında dokunulmazlık mücadelesinin yanı sıra Acun Ilıcalı'nın sözleri damga vurdu. Survivor 2024 All Star 4. bölüm fragmanında Ilıcalı, "Survivor'da şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor." dedi. 

    Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor'a polis baskını

    Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor'a polis baskını

    Haberler>Magazin>Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor'a polis baskını
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    acun ılıcalı
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