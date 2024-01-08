Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor'a polis baskını

08 Ocak 2024 09:48 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 09:50

Survivor’ın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı’nın açıklamaları şaşırttı. Ilıcalı konuşmasında: 'Şu yaşıma geldim böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor, Dominik polisi operasyon yapmış, bizimkileri almış diyor' ifadelerine yer verdi.

SURVIVOR'A POLİS BASKINI

Survivor yeni bölüm fragmanında dokunulmazlık mücadelesinin yanı sıra Acun Ilıcalı'nın sözleri damga vurdu. Survivor 2024 All Star 4. bölüm fragmanında Ilıcalı, "Survivor'da şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor." dedi.