Acun Ilıcalı kapris çekemedi! Doğu Demirkol’u O Ses Türkiye'den çıkardı!

13 Ocak 2024 10:41 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 10:41

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunuculuğunu yaptığı 'O Ses Türkiye' yarışmasının 'Yılbaşı Özel' programı, her yılbaşında olduğu gibi 31 Aralık akşamı ekranlara geldi. Yılbaşı programında sahneye çıkacak ünlü isimler Doğu Demirkol’da yer alıyordu. Ancak ünlü isimi 31 Aralık gecesi O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına çıkmadı.

DEVREYE ACUN ILICALI GİRDİ!

27 Aralık’ta çekimleri yapılan yarışmada performans sergileyecek ünlüler arasında Enis Arıkan, Kerem Alışık, Sarp-Bengi Apak, İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu, Ceren Karakoç, Evrim Alasya, Gupse Özay, Onur Gürçay, Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan olarak açıklanmıştı. Ama ‘Yaşam Koçu’ filmiyle vizyonda olan Doğu Demirkol'u, yayın öncesi duyurulara çıkarılmasına rağmen yılbaşı gecesi ekrana gelmedi. Son dönemde yıldızı parlayan ünlü komedyenin, kaprisleri yüzünden ‘O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel programından çıkarıldığı ileri sürüldü.

Ünlü pek çok kişinin katıldığı eğlence programında yer alan ve çekimlere de dahil olan Demirkol'un hareketleri tüm ekibi isyan ettirince devreye Acun Ilıcalı girmek zorunda kaldı. Ilıcalı, bitmek bilmeyen istekleri, kaprisleri ve ekiple sürekli tartıştığını öğrendiği oyuncuya sinirlendi ve Demirkol'un olduğu bölümleri çıkarıp, yayına dahil etmedi.