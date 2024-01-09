Acun Ilıcalı şaştı kaldı! Survivor Seda iki ülkeyi karıştırdı

09 Ocak 2024 10:27 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 10:45

Survivor All Star'ın son bölümünde Acun Ilıcalı dahil herkesi bir hayli şaşırtan olay yaşandı. Seda Aktuğlu'nun Kolombiya'da birinin telefonunu kullanarak babasına mesaj göndermek istemesi kaosa neden oldu. Genç kadın, Seda'nın kaçırıldığını düşünüp polise haber verince polis ekipleri Survivor yarışmacılarını 1 saat havaalanında bekletti.

ACUN ILICALI POLİS BASKINININ DETAYLARINI ANLATTI

Ödül oyunu sonrası Kolombiya’ya giden yarışmacılardan Seda, buradaki bir turistin ilk önce telefonunu kullanmak istedi. Bu hamlesinde başarılı olamayan Seda, kadına yazdığı notu verdi. Telefonun sahibi Aktuğlu'nun kaçırıldığını sanarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Survivor yarışmacıları Dominik'e döndükleri an polis operasyon düzenledi. 1 saat havalimanında bekleyen yarışmacılar, daha sonra adaya gidebildi.

SEDA CEZA ALDI

Bir hayli sinirlenen Acun Ilıcalı, "İki ülkenin emniyet teşkilatını birbirine soktu. Her şeyi tehlikeye atabilecek son derece anlamsız sebep... Aklın yerinden gitmesi" açıklamasını yaptı. Seda Aktuğlu, kazanılan 5 ödülden faydalanamayacak.