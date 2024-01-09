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    • 09 Ocak 2024 10:27 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 10:45

    Acun Ilıcalı şaştı kaldı! Survivor Seda iki ülkeyi karıştırdı

    Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

    Survivor’ın son yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı ekibe yapılan polis baskınının detaylarını anlattı. Yarışmacı Seda Aktuğlu’nun babasına mesaj göndermek için verdiği notu, yanlış anlayan turist, Seda’nın kaçırıldığını düşündü. Polis merkezine koşan kadın, şikayette bulundu.

    Acun Ilıcalı şaştı kaldı! Survivor Seda iki ülkeyi karıştırdı
    Acun Ilıcalı

    Survivor All Star'ın son bölümünde Acun Ilıcalı dahil herkesi bir hayli şaşırtan olay yaşandı. Seda Aktuğlu'nun Kolombiya'da birinin telefonunu kullanarak babasına mesaj göndermek istemesi kaosa neden oldu. Genç kadın, Seda'nın kaçırıldığını düşünüp polise haber verince polis ekipleri Survivor yarışmacılarını 1 saat havaalanında bekletti.

    ACUN ILICALI POLİS BASKINININ DETAYLARINI ANLATTI 

    Ödül oyunu sonrası Kolombiya’ya giden yarışmacılardan Seda, buradaki bir turistin ilk önce telefonunu kullanmak istedi. Bu hamlesinde başarılı olamayan Seda, kadına yazdığı notu verdi. Telefonun sahibi Aktuğlu'nun kaçırıldığını sanarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Survivor yarışmacıları Dominik'e döndükleri an polis operasyon düzenledi. 1 saat havalimanında bekleyen yarışmacılar, daha sonra adaya gidebildi.

    Acun Ilıcalı şaştı kaldı! Survivor Seda iki ülkeyi karıştırdı

    SEDA CEZA ALDI

    Bir hayli sinirlenen Acun Ilıcalı, "İki ülkenin emniyet teşkilatını birbirine soktu. Her şeyi tehlikeye atabilecek son derece anlamsız sebep... Aklın yerinden gitmesi" açıklamasını yaptı. Seda Aktuğlu, kazanılan 5 ödülden faydalanamayacak.

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    acun ılıcalı
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