Acun Ilıcalı’dan günler sonra gelen MasterChef itirafı!

17 Ocak 2024 17:15 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 17:15

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde 22. Yılın Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı. Ödülünü almak için gelen Ilıcalı, burada kendisine gelen soruları da cevapladı. Survivor All Star için sık sık Dominik'te bulunan Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda şampiyonunu bulan MasterChef Türkiye All Star için de bazı açıklamalar yaptı.

Muhabir Online'de yer alan habere göre; Esra Tokelli'nin şampiyon olduğu MasterChef Türkiye All Star'ın final yemeğine katılan Acun Ilıcalı, gece hakkında konuştu. Ilıcalı, geceye dair şunları aktardı; "Vallahi güzel, yarışmacıların kurtlarını döktüğü bir geceydi. Ama benim yanımda çok dağılmıyorlar. O yüzden ben erken kaçtım ki, rahat etsinler. Şirket yemeklerinde de öyle yapıyorum çünkü. Normal, insanlar, çalışan kardeşlerimiz çok rahat hissedemiyorlar, burada da yarışmacılar tam dağılmaya meyillilerdi ama ben oradaydım. Ben oradan gidince tahmin ediyorum arka taraf coştu."