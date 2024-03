Adını Feriha Koydum'un ikonik fotoğrafının perde arkası ortaya çıktı

15 Mart 2024 22:27 - Güncelleme : 15 Mart 2024 22:27

Çağatay Ulusoy ile birlikte rol aldığı Adını Feriha Koydum dizisinde Feriha karakterinin nişanındaki saçı ve makyajı hala birçok Caps'lere konu oluyor. Hazal Kaya'dan yıllar sonra bu sahneyle ilgili itiraf geldi.

ADINI FERİHA KOYDUM İKONİK FOTOĞRAFININ ASIL HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

İlk bölümü 2011 yılında yayınlanan ve her bölümüyle reytingleri alt üst eden Adını Feriha Koydum dizisinin başrolünde Vahide Perçim, Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy yer aldı. Her sahnesiyle ikonikleşen dizi ile ilgili Hazal Kaya'dan bir itiraf geldi. Feriha karakterindeki makyajı kendisinin yaptığını söyleyen Kaya, "O makyajı benim yaptığımı biliyor musunuz. Makyajı ben yaptım. Hatta sim döktüler. "Az bu be" deyip bol sim döktüm saçıma dedi.