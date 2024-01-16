Afra Saraçoğlu yeni anlaşması ile paraya para demeyecek!

16 Ocak 2024 11:36 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 11:36

İki sezondur Yalı Çapkını dizisinde “Seyran” karakteri ile ekranlara gelen başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, hem mesleği hem de özel hayatı ile en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başarıyor. Afra Saraçoğlu, dört yıllık aşkı Mert Yazıcıoğlu'ndan sürpriz şekilde ayrılma kararı aldı. Akabinde de rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le bir dargın bir barışık ilişkisi ile çok konuşuluyor.

“SADECE İŞ ARKADAŞIYIZ”

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında hayranlarının merak ettiği "Aşk devam ediyor mu?" sorusuna cevap geldi. Yakışıklı oyuncu ile ilişkisi hakkında aylar sonra konuşan Saraçoğlu, "Sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok. Bu kadar" diye konuştu.

18 MİLYON TL!

En son bir şampuan markasının yüzü olan Afra Saraçoğlu, reklam anlaşması karşılığında 18 milyon TL aldığı iddia edildi.