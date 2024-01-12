Afra Saraçoğlu’ndan dikkat çeken Yalı Çapkını açıklaması!

12 Ocak 2024 09:38 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 09:38

Yalı Çapkını dizisinde "Seyran" karakteri rolü ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu, yüzü olduğu markanın lansmanında muhabirlerin bazı sorularını cevapladı.

“KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM”

Gazetemagazin'in haberine göre; "Yalı Çapkını nasıl gidiyor?" sorusuna cevap veren ünlü oyuncu, "Yalı Çapkını çok keyifli geçiyor, ekipteki herkesi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki varlar. Keyifli bir şekilde çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çok şanslı hissediyorum kendimi bu projede yer aldığım için" diye konuştu.

YALI ÇAPKINI SEZONLARCA SÜRER!

Afra Saraçoğlu, Seyran karakterinin kendisine neler kattığını da anlattı. Saraçoğlu, "Öfkemi biraz daha kontrol edebilmeyi öğrendim Seyran sayesinde. Daha sakin kalmayı ve kafada kurmamayı öğretti. Çok mutluyum Seyran'la. Umarım böyle sezonlarca devam eder” dedi.

Yalı Çapkını dizisinin Pelin'i Buçe Buse Kahraman da rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'nu lansmanda yalnız bırakmadı. Kahraman, meslektaşıyla pozunu "Işıl ışıl" notuyla sosyal medyasından paylaştı.