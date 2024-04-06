Ahmet Kural oğluna kavuştu! Bebeğin ismi ortaya çıktı

06 Nisan 2024 18:24 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 18:24

"İşler Güçler", "Kardeş Payı", "Ailecek Şaşkınız", "Düğün Dernek", Çalgı Çengi" ve "Baba Parası" gibi yapımlarda rol alan oyuncu Ahmet Kural oğlunun Kadir Gecesi'nde dünyaya geldiğini açıkladı.

AHMET KURAL BABA OLDU

Sosyal medya hesabından oğlunun doğduğunu açıklayan Ahmet Kural, "Bin aydan hayırlı Kadir geceniz mübarek olsun. Bu gece, bize ayrıca hayrıyla, mutluluğuyla ve Allah'ın sağ salim kucağımıza almayı nasip ettiğimiz oğlumuz Kemal Kural geldi. Her şey yolunda. Çağla da Kemal de sağlıklı. Bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istedik" diyerek eşinin ve oğlunun sağlık durumunu paylaştı.

OĞLUNA KEMAL İSMİNİ VERDİ

Oğluna Kemal ismini veren Kural geçtiğimiz aylarda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu programda, "Kemal ismini çok istiyoruz. Mustafa Kemal'den geliyor ismi. İnşallah olgun kemâle ermiş bir çocuk olur" ifadelerini kullanmıştı.