Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz arasındaki nafaka krizi sürüyor

16 Ocak 2024 17:22 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 17:22

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ın nafakayı, 10 bin dolardan mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye düşürmesinin ardından karara itiraz ederek, İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu. Ahu Yağtu’nun itirazını kabul eden İstinaf Mahkemesi, nafakayı tekrar 10 bin dolar olarak düzenlemişti.

"KENDİSİNE DE SORARSINIZ"

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre Ahu Yağtu, eski eşi Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili soruları, "Nafaka davası henüz sonuçlanmadı. Dava süreci devam ediyor. Kendisine de sorarsınız karşılaştığınızda" diyerek cevapladı.

Ahu Yağtu, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yağtu, muhabirlerin, "Oğlunuz Kemal'in, eski eşiniz Cem Bey'in tatilde size eşlik etmesi yönünde isteği oldu mu?" sorusuna, "Öyle bir isteği olmadı" cevabını verdi.