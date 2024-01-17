Aile'de Seher Soykan'ın vedasına Serenay Sarıkaya'dan duygusal yorum

17 Ocak 2024 11:02 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:02

Aile dizisinde Seher Soykan’ı oynayan Emel Göksu, dün akşam yayınlanan yeni bölümde ekibe veda etti. Oyuncular, usta isme veda kutlaması düzenlerken, Serenay Sarıkaya’nın duygusal anları objektiflere yansıdı.

USTA OYUNCUYA AİLE EKİBİNDEN VEDA

Aile dizisinin büyük finali öncesi peş peşe bomba ayrılıklar yaşanıyor. Soykan ailesinin çınarı Seher Soykan‘ı oynayan usta oyuncu Emel Göksu, seyirciyi gözyaşlarına boğan bir sahneyle ekibe veda etti. Göksu paylaştığı veda mesajında “Yaşadığım bu güzel yolculuğu benim ile birlikte paylaşan herkese teşekkürler. Ekip olarak çok güzel günler geçirdik, emeği geçen herkese teşekkürler. Yeniden görüşene kadar, kendinize iyi bakın” cümlelerine yer verdi.

Serenay Sarıkaya, Emel Göksu’nun paylaşımının altına, “Emel ablam, seni çok seviyorum. Seni tanımak seninle çalışmak inanılmaz keyifliydi. Yeniden karşılaşmak dileğiyle…” mesajını yayınladı.