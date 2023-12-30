Ajda Pekkan'ın hayatı film oluyor! Bomba isimle görüşülüyor

30 Aralık 2023 13:27 - Güncelleme : 30 Aralık 2023 13:27

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olan Ajda Pekkan'ın hayatı film oluyor. Pop Bizde sayfanın haberine göre, sanatçının sıcak baktığı proje için düşünülen isim ise Serenay Sarıkaya oldu.

AJDA PEKKAN'INHAYATI FİLM OLUYOR

Yapımcılar Ajda Pekkan’ın hayatının film olması için harekete geçti. Sanatçının da sıcak baktığı iddia edilen proje için kulislerde Pekkan’ı oynayacak en güçlü adayın Serenay Sarıkaya olduğu konuşuluyor.

SERENYA SARIKAYA DAHA ÖNCE BERGEN İLE ANILIYORDU

Serenay Sarıkaya, 'Acıların kadını' lakaplı şarkıcı Bergen'in hayatının anlatıldığı filmde usta sanatçıyı oynayacak ilk isim olarak düşünülmüştü. Zamanlama uymadığı için filmin başrolünde Farah Zeynep Abdullah yer aldı. Sarıkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamda, "Birlikte yol aldığımız ekibin gayretle çalıştığını biliyorum ve filmi merak ediyorum. Yolları açık olsun. Eminim harika bir iş çıkarmışlardır" dedi. Güzel oyuncu, "İçinizde ukde kaldı mı?" sorusuna, "Bu işler biraz da kısmet işi. Gerçekten zamanlama tutmadı. Farah'a kısmetmiş. Hiç dert değil. Müthiş bir şey çıktığına eminim" cevabını verdi.