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    • 08 Ocak 2024 08:49 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 08:49

    AK Parti'nin mutlu günü.. Aday tanıtımından çıkıp düğüne gittiler

    Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber

    28. dönem AK Parti İstanbul Milletvekii Sena Nur Çelik, Öğretim Üyesi Kılıç Buğra Kanat ile dünya evine girdi. Dünkü belediye başkanı aday toplantısı sonrası gerçekleşen düğüne partililer yoğun ilgi gösterdi.

    AK Parti&#039;nin mutlu günü.. Aday tanıtımından çıkıp düğüne gittiler
    Sena Nur Çelik, Ak Parti

    Kanal 7 Medya Grubu Başkan Yardımcısı ve Ülke TV Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çelik'ın kızı, AK Parti 28. Dönem İstanbul Milletvekili Sn. Sena Nur Çelik ile Öğretim Üyesi Kılıç Buğra Kanat ile dünya evine girdi.  

    Sena Nur Çelik evlendi

    TOPLANTIDAN DÜĞÜNE... 

    Bomonti Hilton Oteli'nde gerçcekleşen düğünde, çifti ailesi ve sevenleri yalnız bırakmazken, çok sayıda davetli de mutlu anlarına eşlik etti. AK Parti'nin Haliç Kongre Merkezi'nde dün gerçeklştirilen belediye başkanları aday tanıtım toplantısı sonrası yapılan düğüne çok sayıda partili de katıldı.

    Haberler>Magazin>AK Parti'nin mutlu günü.. Aday tanıtımından çıkıp düğüne gittiler
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