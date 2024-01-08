08 Ocak 2024 08:49 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 08:49
AK Parti'nin mutlu günü.. Aday tanıtımından çıkıp düğüne gittiler
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
28. dönem AK Parti İstanbul Milletvekii Sena Nur Çelik, Öğretim Üyesi Kılıç Buğra Kanat ile dünya evine girdi. Dünkü belediye başkanı aday toplantısı sonrası gerçekleşen düğüne partililer yoğun ilgi gösterdi.
Kanal 7 Medya Grubu Başkan Yardımcısı ve Ülke TV Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çelik'ın kızı, AK Parti 28. Dönem İstanbul Milletvekili Sn. Sena Nur Çelik ile Öğretim Üyesi Kılıç Buğra Kanat ile dünya evine girdi.
TOPLANTIDAN DÜĞÜNE...
Bomonti Hilton Oteli'nde gerçcekleşen düğünde, çifti ailesi ve sevenleri yalnız bırakmazken, çok sayıda davetli de mutlu anlarına eşlik etti. AK Parti'nin Haliç Kongre Merkezi'nde dün gerçeklştirilen belediye başkanları aday tanıtım toplantısı sonrası yapılan düğüne çok sayıda partili de katıldı.