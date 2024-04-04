Aldatmak dizisinde beklenmedik ayrılık! Sosyal medyadan yeni gelişmeyi duyurdu

04 Nisan 2024 00:19 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 00:19

Üç sezondur devam eden Aldatmak dizisine sonradan dahil olan Serra karakteri bu akşam yayınlanan bölüm ile ekibe veda etti. Dizide sevilmeyen Serra karakterini oynayan oyuncu, sosyal medyadan vedalaşma anlarını paylaştı.

ALDATMAK DİZİSİNDE BEKLENMEDİK AYRILIK

Bu sezon final yapması beklenen Aldatmak dizisinde Serra karakterini oynayan İrem Tuncer, ölerek diziye veda etti. Bu akşam yeni bölümü yayınlanan dizide veda eden oyuncu sosyal medya hesabından tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.